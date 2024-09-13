Курск, 14 сентября, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Взятые в плен в Курской области украинские боевики признались, что в их армии идёт полная дезорганизация, многие из них пытаются сбежать с российской территории. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

Украинцы, по словам генерала, повально жалуются, что в ВСУ очень большие проблемы с едой, водой, обеспечением.

«У них идёт полная дезорганизация. В общей сложности, получается, уже потихоньку душок-то перестаёт, как говорится, присутствовать. Так что обстановка у нас достаточно хорошая. Ребята работают, уничтожают планомерно противника», — сказал Алаудинов на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Командир «Ахмата» также заверил, что бойцы спецназа уничтожили несколько боевых вражеских машин, а на суджанском направлении ВСУ за сутки понесли серьёзные потери.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ столкнулись с большими потерями и трудностями со связью Starlink в ходе боевых действий в Курской области. Об этом они рассказали телеканалу CNN. По их признанию, много убитых у них и много уничтоженной техники. Есть у ВСУ и трудности в продвижении по территории Курской области из-за фортификационных сооружений.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская армия имеет на вооружении больше зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США, чем заявлено официально.

12 сентября российские войска освободили 10 населённых пунктов в Курской области. В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток были освобождены Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.