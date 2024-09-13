Берлин, 13 сентября, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Истребители ВВС Германии подняли по тревоге в небо для сопровождения над Балтикой российских военных самолётов Ту-142 и Су-30. Об этом 13 сентября сообщила в соцсети X пресс-служба Военно-воздушных сил ФРГ.

Curimedia Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии

«Сегодня наши силы быстрого реагирования подняли по тревоге с немецкой авиабазы в Лааге и с латвийского аэродрома Лиелварде из-за российских истребителей, которые летели без оповещения и сигналов транспондеров», — уточнили в публикации.

По данным ВВС ФРГ, в небе над Балтийским морем заметили российский противолодочный самолёт Ту-142 при сопровождении истребителя Су-30. На их перехват направили немецкие военные самолёты Eurofighter Typhoon.

Как сообщало ИА Регнум, в мае также с военного аэродрома в Латвии поднимали истребители Военно-воздушных сил Германии из-за того, что российский Ан-26 летел над Балтийским морем с якобы выключенным транспондером. Отмечалось, что ВВС Германии участвуют в миссии по обеспечению безопасности воздушного пространства «восточного фланга» НАТО.

В августе два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Его продолжительность составила около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечили экипажи самолётов Су-30см и Су-27 ВКС. На отдельных этапах российские самолёты сопровождали иностранные истребители. Полёт был выполнен в полном соответствии с международными нормами, подчёркивали в Минобороны РФ.