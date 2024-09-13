Москва, 13 сентября, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предположил, что по итогам запланированной встречи президента США Джо Байдена и британского премьер-министра Кира Стармера может быть объявлено о снятии ограничений на удары их оружием вглубь России.

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Антонов отметил, что такое решение может быть скоропалительным.

«Я не исключаю даже такой ситуации, что во время нашего разговора вдруг выйдут срочные новости, что президент принял такого рода решение», — сказал дипломат 13 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, НАТО начнёт прямую войну с Россией, если разрешит Киеву применять дальнобойное оружие по российской территории, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Постпред указал на крайнюю заинтересованность главы киевского режима Владимира Зеленского в вовлечении стран НАТО в военный конфликт с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу Джо Байдена и Кира Стармера, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. По его словам, Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, однако у них не очень получается.

США серьёзно воспринимают заявления президента РФ Владимира Путина о последствиях разрешения Киеву бить дальнобойным оружием по территории России. Об этом 13 сентября заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.