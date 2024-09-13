Москва, 13 сентября, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Кикшеринговый сервис «Яндекс Go» впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним, сообщили 13 сентября в пресс-службе сервиса.

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

«Подтверждаем факт выписанного штрафа», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

В сервисе пояснили, что поводом для штрафа послужило обращение очевидца, который сфотографировал трёх подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки, прикрепив фотографии несовершеннолетних на самокате. По номеру на самокате и времени фото специалисты «Яндекс Go» нашли поездку и выставили первый крупный штраф в 100 тысяч рублей на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.

В пресс-службе сервиса также подчеркнули, что с 1 сентября в Яндекс Go действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними — 100 тысяч рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, необходимость таких поправок назрела из-за многочисленных обращений с жалобами на «лихачей на электросамокатах». Повышение ответственности для водителей СИМ обеспечит безопасность на дорогах и уменьшит количество ДТП, отметил спикер Госдумы.