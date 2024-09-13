Москва, 13 сентября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Более 80 представителей муниципальных команд из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершили обучение по специализированной программе для управленцев, сообщается 13 сентября на сайте организаторов.

ВШГУ Президентской академии

Отмечается, что 10–13 сентября в Пятигорске состоялся заключительный модуль первого потока слушателей образовательной программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень», которая реализуется Высшей школы государственного управления при поддержке администрации президента РФ.

«Прямо во время обучения команды работали над проектами по строительству и благоустройству территорий, восстановлению промышленных комплексов и сельского хозяйства, развитию туризма и повышению инвестиционной привлекательности для устойчивого развития новых территорий», — говорится в сообщении.

Там добавили, что до 2030 года планируется осуществить проекты в сфере городской инфраструктуры, включая замену инженерных сетей, ремонт дорожного асфальтового покрытия, освещение основных улиц, а также значительно увеличить количество рабочих мест.

Образовательная программа реализуется для создания условий для кадрового обеспечения программы социально-экономического развития новых регионов. В рамках распоряжения в 2023 году было обучено около двух тысяч представителей публичной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 2024 году президентской академии поручено обучить 20 тыс. служащих из 79 муниципальных образований новых регионов. Для этих целей ВШГУ разработано 76 образовательных программ.