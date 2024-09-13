Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Риторика о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не приближает мир к окончанию конфликта, заявил 13 сентября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Я думаю, что риторика, которую мы слышим (о разрешении Украине бить западным оружием по территории России), то, что мы видим на местах, является ещё одним свидетельством того, что мы не продвигаемся к завершению этого конфликта так, как нам хотелось бы — в рамках международного права и устава (ООН)», — сказал он в ходе брифинга для журналистов.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. По его словам, Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, однако у них не очень получается.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.