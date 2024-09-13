Москва, 13 сентября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев поручил обеспечить бесперебойные поставки удобрений работниками агропромышленного комплекса, сообщил аппарат вице-премьера.

Илья Наймушин/РИА Новости

Отмечается, что в целях развития сектора в России Патрушев поручил Минсельхозу совместно с Минпромторгом до конца октября этого года утвердить стратегический план по приобретению удобрений субъектами РФ до 2030 года. Помимо этого, вице-премьер поручил Минтрансу совместно с РЖД обеспечить бесперебойные поставки удобрений работникам агропромышленного комплекса.

В свою очередь Федеральная антимонопольная служба совместно с Минпромторгом проработает возможность повышения приоритетности перевозок удобрений на постоянной основе.

«Обеспечение собственного рынка остается приоритетом, и правительством приняты соответствующие решения. Рассчитываю, что производители продолжат поставлять нужные объёмы продукции на внутренний рынок, сохраняя ценовую доступность для аграриев», — отметил Патрушев.

Как передавало ИА Регнум, глава Минпромторга Антон Алиханов 8 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину о росте производства удобрений в России за первое полугодие 2024 года на 4%.

23 ноября прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 31 мая 2024 года действие квоты на экспорт минеральных удобрений. Документ вступил в силу 1 декабря 2023 года. Постановление призвано поддержать достаточные объёмы удобрений на внутреннем рынке страны.

Производители некоторых видов удобрений попросили российские власти скорректировать для них экспортные пошлины, сообщили 23 октября 2023 года в Минэкономразвития.