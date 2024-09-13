Москва, 13 сентября, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Специалисты из Москвы обустроили несколько общегородских пространств в Луганске и Донецке, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В 2024 году коммунальщики выполнили ряд работ, направленных на благоустройства и озеленение скверов в центре Луганска. Были проложены новые инженерные коммуникации, также специалисты модернизировали систему освещения, обновили более 15 тыс. кв. метров брусчатки. Помимо этого, в скверах появились современные площадки для детей и поле для игры в мини-футбол.

В Донецке также прошли работы по благоустройству общественных пространств. Коммунальщики обустроили парк. Они обновили дорожки и систему освещения, установили столы для игры в настольный теннис. Также в ближайшее время в парке будут высажены деревья и кустарники.

Кроме того, в 2023 году в рамках празднования 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков московские специалисты привели в порядок четыре мемориала памяти в Донецке.