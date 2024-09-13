Красногорск, 13 сентября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области Илье Бронштейну в получении взятки в размере 25 млн рублей, сообщается в Telegram-канале подмосковного СК.

Семен Лиходеев/ТАСС

«Бывшему первому заместителю председателя регионального правительства и его сообщникам предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ)», — сказано в сообщении.

О задержании Бронштейна стало известно 13 сентября. По данным следствия, в июне 2024 года он получил взятку в размере 25 млн рублей от генерального директора коммерческой фирмы. За счёт этого фирма беспрепятственно приняла участие в конкурсе на закупку интерактивных панелей для подмосковных школ. Посредником в передаче взятки выступил ректор Корпоративного университета развития образования Андрей Лубский.

Тверской суд Москвы в этот же день арестовал и бывшего первого зампреда подмосковного правительства, и ректора университета.

Днём ранее в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий и мошенничестве был задержан глава подмосковного Долгопрудного Владислав Юдин.