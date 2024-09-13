Оттава, 13 сентября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Канада поддерживает инициативу о снятии запрета для ВСУ на нанесение ударов по России западным дальнобойным оружием, заявил 13 сентября премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Spencer Colby/AP/TASS Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

«Да, Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия (для нанесения ударов по территории России)», — цитирует его агентство Reuters.

По его словам, Оттава и её союзники однозначно дали понять, что Киев «должен одержать победу» в противостоянии с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. По его словам, Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, однако у них не очень получается.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.