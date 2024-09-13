Вашингтон, 13 сентября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. США серьёзно воспринимают заявления президента РФ Владимира Путина о последствиях разрешения Киеву бить дальнобойный оружием по территории России. Об этом 13 сентября заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

«Я не говорил, что мы не воспринимаем серьёзно угрозы Путина. Мы воспринимаем их серьёзно», — сказал Кирби.

При этом он подчеркнул, что США будут руководствоваться собственными расчётами по данному вопросу.

Вместе с этим он добавил, что Вашингтон не менял свою позицию по запрету киевскому режиму применять дальнобойное оружие американского производства вглубь российской территории.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен выступил за прекращение боевых действий на Украине после заявления президента России о вовлечении НАТО в конфликт. Он отметил, что странам Североатлантического альянса необходимо стремиться к деэскалации конфликта на Украине, а также к прекращению враждебных отношений с Россией.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. По его словам, украинские войска неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России.