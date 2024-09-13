Лондон, 13 сентября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Министр по делам Шотландии Иан Мюррей назвал ублюдком кота Ларри, проживающего на территории резиденции премьер-министра страны на Даунинг-стрит, за отказ фотографироваться с ним. Об этом пишет британская газета TheTelegraph.

Frank Augstein/AP/TASS Кот Ларри

По словам Мюррея, инцидент произошёл в июле, во время встречи представителей теневого кабинета министров с новоизбранным премьером Киром Стармером.

«Всё, чего мы хотели, — это не пообщаться с премьер-министром о назначении, а попытаться сфотографироваться с котом Ларри. И, не вдаваясь в подробности, кот Ларри — ублюдок. Так как никому из нас не удалось сфотографироваться с ним», — приводит газета слова Мюррея.

Вместе с этим Мюррей назвал Ларри «самым жалким животным».

«Кот Ларри — самое жалкое животное, которое вы когда-либо встретите в своей жизни. Я не удивлён, учитывая, с кем ему пришлось жить последние десять лет», — сказал министр.

Как передавало ИА Регнум, в Великобритании разработали специальный план под названием «Ларри Бриджес» на случай смерти кота Ларри, который служит на Даунинг-стрит в резиденции премьер-министра. При этом сам кот чувствует себя хорошо, несмотря на то, что ему исполнилось 17 лет, а это почтенный возраст для кота.

Кота Ларри взяла из приюта семья премьер-министра Дэвида Кэмерона в 2011 году в связи с нашествием грызунов на Даунинг-стрит. Кот официально занимает почётную должность главного мышелова правительственной резиденции. Кот Ларри успел «поработать» при шести премьер-министрах. Кроме Кэмерона и Стармера, он «работал» с Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Лиз Трасс и Риши Сунаком. Кот Ларри очень популярен в стране, у него есть свои странички в социальных сетях, он «принимает участие» в политической жизни Британии.