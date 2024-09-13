Москва, 13 сентября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы 10 октября рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной о признании сделки по продаже её квартиры недействительной, сообщили 13 сентября в суде.

Валерий Шарифулин/ТАСС Лариса Долина

«Суд назначил к рассмотрению по существу на 10 октября иск Ларисы Долиной к Полине Лурье и встречный иск Лурье к Долиной», — сообщили в суде.

Сегодня, 13 сентября, суд в закрытом режиме провёл беседу по иску певицы к Лурье, а также по встречному иску Лурье к Долиной.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа в московскую квартиру Долиной пытались проникнуть неизвестные, которые предоставили документы о том, что они являются законными владельцами квартиры в Ксеньинском переулке и имеют право пользоваться этой недвижимостью.

Позже выяснилось, что певицу обманули мошенники. Певица продала квартиру за 100 млн рублей. Деньги она в последующем перевела на счета мошенников. В это же время социальные сети певицы подверглись взлому. Так, на официальных страницах Долиной взломщики опубликовали символику Украины и сообщения от имени певицы о том, что она якобы продала квартиру за 112 млн рублей и заложила свою дачу за 50 млн рублей, чтобы спонсировать украинскую группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Позже сама певица рассказала, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а на её квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины.

Певица обратилась с иском в Хамонический суд Москвы, пытаясь вернуть проданную квартиру. Истцом выступает артистка, ответчиком — Полина Лурье. Долина требует признать недействительной сделку по продаже квартиры. Но новая владелица квартиры Долиной подала встречный иск к артистке.