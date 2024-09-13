Челябинск, 13 сентября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Челябинский областной суд смягчил приговор таксисту-мигранту, осуждённому за изнасилование 16-летней дочери участника спецоперации в Магнитогорске. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

ФСБ РФ/РИА Новости

Суд рассмотрел апелляционную жалобу и смягчил наказание с восьми до трёх лет и шести месяцев, заменив также строгий режим на общий.

«Суд апелляционной инстанции, не согласившись с выводами районного суда, переквалифицировал действия подсудимого с п.«а» ч.3 ст. 131 УК РФ на ч.1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование)», — отметили представители пресс-службы.

По данным издания, инцидент произошёл в августе 2023 года. Мужчина, подрабатывавший водителем такси, приехал на вызов. Пассажиркой оказалась 16-летняя девушка. Во время поездки мужчина оказывал ей знаки внимания, предлагая развлечься. После отказа он привез её к своему дому, затем завёл в квартиру и изнасиловал. Жертва не смогла позвать на помощь из-за севшего телефона. Она попыталась сопротивляться, однако силы оказались неравны. Таксиста задержали, но он отрицал свою вину. Мужчину отправили в СИЗО на время следствия. В мае 2024 года ему был вынесен приговор. Таксиста признали виновным, а также отправили в колонию строгого режима сроком на восемь лет. Однако апелляционная инстанция решила смягчить это решение.

Пресс-служба СК России в Telegram-канале сообщает, что председателя СК РФ Александра Бастрыкина не устроило решение Челябинского облсуда. По его словам, наказание является «слишком мягким». Он потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мигранта. Отмечается, что преступник изнасиловал дочь бойца специальной военной операции (СВО).

Как передавало ИА Регнум, во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении таксиста, у которого поздно ночью произошёл конфликт с 16-летней школьницей. Пресс-служба Главного управления МВД России по Приморскому краю проинформировала, что школьница, возвращаясь ночью домой, поймала такси. По дороге ей стало плохо. Водитель потребовал от пассажирки возместить будущие расходы на химчистку автосалона. После чего между ними возник спор, который перерос в словесный конфликт. Девушка решила покинуть такси, однако мужчина забрал у неё сумку.

Ранее в Москве таксист напал на 22-летнюю девушку, которая ночью ехала в его автомобиле и уснула. Мужчина начал душить потерпевшую, затем несколько раз укусил её, а после изнасиловал.