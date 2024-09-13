Москва, 13 сентября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. В сентябре Москва первой в стране начнет реализацию уникальной программы в сфере репродуктивного здоровья, которая позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно планировать беременность с учетом индивидуальных особенностей. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Густав Климт. Мать и Дитя

«Москва — большой современный город, где много активных, образованных женщин живут полноценной профессиональной жизнью», — сказала она, отметив, что многие женщины откладывают рождение ребенка. По ее словам, в этом могут быть виноваты в том числе и медицинские показания, когда по состоянию здоровья беременность приходится переносить. Так, по данным Раковой, средний возраст женщины на момент рождения первого ребенка в Москве сегодня приближается уже к 29 годам.

«Сегодня молодая женщина уверена, что сможет родить в любой момент. И базово это действительно так — московская медицина обладает всеми возможностями, чтобы обеспечить безопасное ведение беременности, роды и помощь новорожденному практически в любой ситуации», — подчеркнула заммэра.

Она отмечает, что организм каждой женщины уникален и важно знать и понимать конкретно свои возможности.

«Для этого мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет нигде в мире. В нем смогут принять участие все желающие москвички с 18 до 40 лет», — рассказала Ракова. Она добавила, что москвички уже могли заметить в своих электронных картах направление на анализ крови на гормон АМГ.

Уникальный проект, который поможет женщинам спланировать беременность и родить здорового ребенка, был разработан совместно с ведущими репродуктологами и акушерами-гинекологами. Специалисты смогут применять самые современные репродуктивные технологии. Для горожанок с постоянной регистрацией в Москве и Московской области такие процедуры будут бесплатными. Ранее подобные исследования не проводили за счет государства.

В центрах женского здоровья и женских консультациях москвички смогут бесплатно сдать анализ крови для оценки уровня антимюллерова гормона. Анализ показывает, насколько высока фертильность женщины и сколько яйцеклеток у нее есть. Если уровень гормона будет снижен, москвичку пригласят в центр женского здоровья или женскую консультацию, где предложат пройти необходимые процедуры. Так, она сможет бесплатно сохранить яйцеклетки в специализированном биобанке с помощью заморозки — криоконсервации. Их сохраняют при сверхнизкой температуре (минус 196 градусов). В будущем женщина сможет использовать их, чтобы забеременеть. Процедура заморозки яйцеклеток помогает пациенткам, например, с онкологическими диагнозами заводить детей.

Кроме того, город предоставит возможность бесплатно воспользоваться процедурами искусственного оплодотворения и переноса эмбриона. Перед этим некоторым группам женщин город предложит провести генетическую диагностику эмбрионов. Метод позволяет проводить хромосомные и генетические исследования, чтобы определить наследственные заболевания. Это необходимо, когда есть риск появления ребенка с генетическими аномалиями.