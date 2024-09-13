Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) начнёт прямую войну с Россией, если разрешит киевскому режиму применять дальнобойное оружие по российской территории. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

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«Неонацистский режим давно бьёт по нашей территории за пределами зоны боевых действий, устраивает теракты в отношении мирного населения, гражданской инфраструктуры нашей страны», — указал Небензя.

Постпред добавил, что разрешение Украине бить вглубь российской территории принципиальным образом изменит отношения России с Западом.

«Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», — сказал дипломат.

Небензя подчеркнул, что в случае развития подобного сценария Россия будет вынуждена предпринимать ответные действия «со всеми вытекающими из них последствиями для западных агрессоров».

Вместе с этим постпред России указал на крайнюю заинтересованность главы киевского режима Владимира Зеленского в вовлечении стран НАТО в военный конфликт с Россией.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. По его словам, Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, однако у них не очень получается.