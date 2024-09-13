Москва, 13 сентября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Рассылка жительницам Москвы направлений на сдачу анализа для проверки фертильности в центрах женского здоровья связана с новой программой, о которой ранее объявила вице-мэр российской столицы Анастасия Ракова.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

По словам заместителя градоначальника, программа позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учётом индивидуальной ситуации со здоровьем.

«Организм каждой женщины уникален, и важно знать и понимать конкретно свои возможности. Для этого мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет нигде в мире», — приводит слова Раковой Telegram-канал департамента здравоохранения города Москвы.

В ведомстве отметили, что при наличии регистрации в Москве и Московской области женщины смогут пройти обследование для определения уровня фертильности бесплатно.

Перед этим появились сообщения о том, что москвичкам начали массово рассылать направления на анализ на антимюллеров гормон (АМГ), назначаемый для оценки фертильности.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьего и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что равный 1,4 коэффициент рождаемости в России угрожает будущему страны. Он также обозначил, кого считает героями страны. В их число, по мнению представителя Кремля, входят все многодетные матери государства.