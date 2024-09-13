Берлин, 13 сентября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Около 50% проституток, работающих в публичных домах Берлина, приехали с Украины, пишет 13 сентября немецкая газета Die Welt со ссылкой на данные социальных организаций.

Markus Schreiber/AP/TASS

По словам сотрудницы одной из таких организаций, прежде в берлинских борделях было мало украинок. В основном там работали женщины из других стран Восточной Европы: Болгарии, Румынии и Венгрии. Но теперь из-за конфликта на Украине ситуация изменилась.

«В борделях сейчас процентов 50 украинок, я бы сказала. Там много очень молодых женщин, приехавших сюда из-за боевых действий», — уточнила соцработник.

Она добавила, что многие украинки, приехавшие в Германию, не знают свои права и испытывают «большой страх перед центром занятости». Они боятся обращаться за трудоустройством из опасений, что об их опыте проституции узнают.

Некоторые беженки предпочитают устроиться в бордель, но не жить в приюте — жилья на всех украинцев не хватает. Бывает, что мужчины обещают беженкам бесплатное жильё, а потом принуждают к сексу и заставляют заниматься проституцией, рассказала женщина.

Как сообщало ИА Регнум, после наплыва украинских беженцев гуманитарные организации в ЕС заявили, что в странах содружества начали расцветать проституция, а также торговля органами и детьми. Отмечалось, что проблемой является отслеживание потоков беженцев.