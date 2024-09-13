Вашингтон, 13 сентября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки убеждают Украину использовать дальнобойные ракеты ATACMS при ударах по территории России «с максимальной эффективностью», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«У министерства обороны (США) имеется ограниченный запас систем большой дальности, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с максимальной эффективностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что США также стремятся донести до Украины, чтобы ВСУ не направляли ракеты «на разрозненные цели в России, которые, по мнению Вашингтона, не имеют большой стратегической ценности».

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. По его словам, Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, однако у них не очень получается.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.