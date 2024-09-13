Москва, 13 сентября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский арестован по делу о взятке, сообщила 13 сентября пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Андрей Лубский в зале суда

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лубского Андрея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)», — сказано в сообщении.

Также 13 сентября стало известно о задержании бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна по делу о взяточничестве.

Днём ранее в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий и мошенничестве был задержан глава подмосковного Долгопрудного Владислав Юдин.

6 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках, отметил глава СК РФ на оперативном совещании.