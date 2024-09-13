Москва, 13 сентября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам выросла до 17,63%, говорится на сайте Центробанка РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как отметила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, эффект предыдущих решений регулятора по ставке на данный момент не полностью реализовался в российской экономике. По словам Набиуллиной, банки в России стали быстрее повышать ставки по рублёвым вкладам после решения Банка России.

«В полной мере наши решения по ключевой ставке транслируются в инфляцию в течение трёх-шести кварталов, мы оцениваем так. Но это не значит, что в первые месяцы этого влияния нет. Например, банки — раньше мы принимали решение по ключевой ставке, проходило до нескольких недель, прежде чем они меняли ставки по депозитам. Сейчас это происходит гораздо быстрее», — сказала Набиуллина.

Эта тенденция, отмечает она, стимулирует сберегательные настроения.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября Центральный банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт. На сайте регулятора отмечается, что ситуация в экономике требует дополнительного ужесточения кредитно-денежной политики. Там пояснили, что по итогам 2024 года инфляция, вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%.

Президент России Владимир Путин 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что, повышая ключевую ставку, Банк России снижает перегрев экономики. Глава государства добавил, что положительным фактором «охлаждения» является также стабильность работы Минфина по балансированию бюджета.