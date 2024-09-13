Москва, 13 сентября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Ирада Зейналова после назначения послом на Маврикии сообщила, что завершает карьеру журналиста и попрощается со своими телезрителями 15 сентября.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Ирада Зейналова

«Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями, у меня, наверное, самые верные телезрители на свете», — сказала она «РИА Новости».

Когда был опубликован приказ президента, призналась телеведущая, у неё было много эмоций, поскольку она много для этого сделала и очень ждала. Зейналова подчеркнула, что это огромная ответственность и огромное доверие.

«Потому что одно дело — заниматься международной тематикой, закончить академию и стремиться к этому, а другое дело — уже именно получить этот кредит доверия. Надеюсь, оправдаю», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 13 сентября назначил телеведущую и журналистку Ираду Зейналову послом России на Маврикии. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

С сентября 2017 года послом на Маврикии был Константин Климовский, который отстранён от занимаемой должности другим указом президента.