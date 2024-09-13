Киев, 13 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Урегулировать военный конфликт на Украине невозможно без участия США. Об этом заявил 13 сентября бывший замминистра иностранных дел Украины, член украинской делегации в стамбульских переговорах в марте 2022 года Александр Чалый во время выступления на форуме по безопасности в Пекине.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Без участия Соединённых Штатов найти политическое решение конфликта на Украине невозможно», — сказал Чалый, выступая в пятницу на панельной дискуссии в рамках Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

По мнению Чалого, Вашингтон играет важную роль в европейской безопасности, поэтому без его участия разрешение военного конфликта невозможно.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что соответствующие документы ранее были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.

В июне глава государства отмечал, что Россия готова начать переговоры, если украинские власти полностью выведут войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он также пообещал, что российская армия прекратит вести огонь, как только Киев начнёт выполнять это требование и официально заявит об отказе вступать в НАТО.

9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главный вопрос в украинском конфликте — защита прав людей, а не обмен землями. Лавров также заявил, что Запад не хочет по-честному договариваться об урегулировании украинского конфликта и потому продолжает цепляться за ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского, уже набивший оскомину.