Москва, 13 сентября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Центральный банк России возобновил консультации с Международным валютным фондом, сообщила в ходе пресс-конференции 13 сентября председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

ПРЕСС-СЛУЖБА БАНКА РОССИИ

«Что касается консультаций с МВФ, да, мы собираемся проводить такие консультации, это, если не сказать рутинная, — постоянная практика для всех членов МВФ. Напомню, что МВФ объединяет 190 стран. Поэтому, да, такие консультации планируются», — сказала Набиуллина.

Ранее в МВФ сообщили, что в связи со стабилизацией экономической ситуации в России возобновят консультации в рамках ежегодного обзора российской экономики. По словам директора департамента коммуникаций фонда Джули Козак, рекомендации по улучшению экономической ситуации входят в обязательства и МВФ, и его участников.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение МВФ возобновить консультации с Россией, приостановленные на фоне конфликта на Украине, вызвало недовольство в ряде стран Евросоюза.

В МВФ намерены с 16 сентября приступить к консультациям с российскими властями в удалённом формате. Предполагается, что 1 октября представители фонда приедут в Россию. Также был предложен вариант с очной встречей в третьей стране.