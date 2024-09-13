Ижевск, 13 сентября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» совместно с другим предприятиями отрасли разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов, заявил 13 сентября «РИА Новости» президент концерна Алан Лушников.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Если говорить про борьбу с беспилотниками, то это вообще новая угроза, технические решения борьбы с которой находятся в процессе выработки. Совершенно очевидно, что это комплексная проблема», — сказал он.

Лушников заявил о необходимости эшелонированной обороны, которая будет включать не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения. По его словам, сейчас для борьбы с дронами используются гладкоствольное ружьё МР-155 12-го калибра Ижевского механического завода и «Сайга-12».

Лушников подчеркнул, что защита от дронов — это комплексная проблема, над которой работает не только концерн, но и всё сообщество.

Как передавало ИА Регнум, в июне концерн «Калашников» отправил автомобиль УАЗ, оснащенный противодроновой и противоосколочной защитами, в зону СВО. Как пояснили в пресс-службе компании, противодроновые защитные сетки стали уже стандартным решением, а вот противоосколочная защита на УАЗе является новинкой. Концерну удалось создать достаточно легкую и тонкую структуру с высокой противоосколочной стойкостью, которая без труда устанавливается на внешнюю обшивку, капот и двери автомобиля.