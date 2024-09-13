Севастополь, 13 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Жителя Севастополя приговорили к 16 годам колонии за подготовку теракта в отношении представителя командования Черноморского флота по указанию украинской стороны. Об этом сообщили 13 сентября в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Саид Царнаев/РИА Новости

Севастопольца признали виновным в государственной измене и приготовлении к совершению теракта. Южный окружной военный суд установил, что 40-летний мужчина, ранее задержанный сотрудниками ФСБ, в ходе наблюдения за офицером выяснил, где тот живёт и как передвигается на автомобиле.

«После этого по заданию иностранной спецслужбы мужчина готовился совершить теракт в отношении этого офицера», — говорится в сообщении.

Задание мужчина получил от Службы безопасности Украины (СБУ). Куратор передал ему посылку с двумя самодельными бомбами, начинёнными иностранной взрывчаткой массой 2,5 кг. Предполагалось, что исполнитель теракта заложит бомбы под автомобиль и дистанционно приведёт их в действие.

Суд назначил осуждённому наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые три года он проведёт в тюрьме. Также ему назначено ограничение свободы на один год и штраф в размере 300 тыс. рублей.

При вынесении приговора суд учёл, что ранее мужчина был судим за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием интернета (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры Севастополя. Был задержан 51-летний житель региона, завербованный СБУ. Предполагалось, что в целях нарушения военных перевозок он совершит подрыв железнодорожного моста в селе Верхнесадовое.