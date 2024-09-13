Ереван, 13 сентября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Вице-премьер России Алексей Оверчук обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

official site of the Prime Minister of RA

В ходе встречи, которая прошла в Ереване, политики обсудили вопросы повестки двусторонних отношений между Москвой и Ереваном.

«Собеседники также затронули темы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — написали представители пресс-службы.

Каких-либо дополнительных подробностей о встрече не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля вице-премьер заявил, что Армения не делала никаких официальных заявлений о намерении разорвать связи с Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.