Видное, Московская область, 13 сентября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на коксогазовом заводе в городе Видное в Подмосковье, сообщает 13 сентября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

На место направлены подразделения МЧС, сотрудников предприятия эвакуируют.

«Дым распространяется в сторону южных районов столицы», — говорится в сообщении.

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Московский коксогазовый завод, «Москокс», работает с 1951 года и производит кокс, бензол, каменноугольную смолу. Продукция предприятия в основном используется в металлургии.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября пожар вспыхнул на территории омского предприятия «Омсктрансмаш». Во время ремонта загорелась крыша одного из цехов. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, пламя распространилось из-за сильного ветра. По предварительным данным, пострадавших нет.