Лондон, 13 сентября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Обвинения в адрес британских дипломатов со стороны ФСБ России в разведывательно-подрывной работе якобы абсолютно беспочвенны, пишет Sky News со ссылкой на представителя МИД Британии.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Сегодняшние обвинения ФСБ в адрес наших сотрудников абсолютно беспочвенны», — заявил представитель МИД.

По его словам, решение об аннулировании дипломатической аккредитации у дипломатов последовало «после действий, предпринятых правительством Британии в ответ на государственную деятельность России в Европе и Соединённом Королевстве».

«Мы не собираемся извиняться за защиту наших национальных интересов», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября в ФСБ России проинформировали, что МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности.

Ведомство располагает доказательствами того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность дипломатов, которые были направлены в Москву по линии директората, рассматривается как угрожающая безопасности страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение ФСБ о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства, заявил, что речи о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не ведётся.