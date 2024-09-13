Москва, 13 сентября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил телеведущую и журналистку Ираду Зейналову послом России в Маврикии. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС Ирада Зейналова

«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республики Маврикий», — говорится в тексте документа.

С сентября 2017 года послом в Маврикии был Константин Климовский, который отстранён от занимаемой должности другим указом президента.

Зейналова начала профессиональный путь в журналистике с 1997 года. В период с 2003 по 2016 год работала на Первом канале, затем на НТВ.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября Путин назначил Олега Озерова новым послом России в Молдавии.

20 августа глава государства назначил Всеволода Ткаченко новым чрезвычайным полномочным послом РФ в Кении и постоянным представителем страны при международных организациях в Найроби.