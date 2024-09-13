Лиссабон, 13 сентября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Футболист португальской сборной и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым пользователем социальных сетей, набравшим в общей сложности миллиард подписчиков. Об этом он написал в соцсети X.

Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press Криштиану Роналду

Количество подписчиков Роналду в нескольких соцсетях превысило отметку в 1 млрд в ночь на 13 сентября. Футболист заявил, что всегда, «от улиц Мадейры до крупнейших арен мира», выступал ради своей семьи и своих поклонников.

«Мы вошли в историю — миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число, — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только», — написал Роналду.

Футболист добавил, что продолжит «бороться, побеждать и творить историю» вместе с теми, кто следит за его игрой. Помимо соцсети Х, он ведёт видеоблог на YouTube, страницы в Instagram и Facebook (принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Kuaishou и Weibo.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 39-летний португальский нападающий стал первым в мире футболистом, забившим 900 голов в официальных матчах. Это произошло 5 сентября в Лиссабоне, где сборная Португалии обыграла команду Хорватии в первом матче группового этапа Лиги наций УЕФА со счётом 2:1. Роналду принёс своей команде второе очко на 34-й минуте.

По данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), второй после Роналду результат по количеству голов принадлежит капитану аргентинской сборной, нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси. Разрыв между ними составляет 62 очка. На третьем месте — бразильский футболист Пеле, на счету которого 762 забитых гола.