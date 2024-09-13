Москва, 13 сентября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. «ФосАгро» успешно разместила выпуск рублевых биржевых облигаций с переменным купоном на 35 млрд рублей. Инвесторы проявили повышенный интерес к ценным бумагам производителя минеральных удобрений. Как отмечают в компании, «ФосАгро» неизменно остается лидирующим поставщиком удобрений на российский рынок, при этом ее продукция высоко востребована на внешнем рынке. Московская биржа включила облигации в высший уровень списка ценных бумаг.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

«В книгу поступило 25 заявок совокупным объемом свыше 50 млрд рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых компаний, а также частных инвесторов», — рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. По его словам, сформированная переподписка на облигации позволила «ФосАгро» трижды пересмотреть ориентир по спреду к ключевой ставке Банка России в сторону понижения суммарно на 30 б. п. «В результате, — сообщил Рыбников, — на достигнутых ценовых параметрах компании удалось разместить исторически максимальный объем выпуска среди всех частных компаний на российском рынке».

Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный кредитный рейтинг на уровне еAAA (RU). Начало обращения биржевых облигаций запланировано на 18 сентября на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк». Срок погашения облигаций — два года. Купонный доход будет выплачиваться ежемесячно.