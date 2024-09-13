Москва, 13 сентября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Сегодня в Хамовническом суде города Москвы певица Лариса Долина встретится с новой владелицей своей квартиры Полиной Лурье. У сторон назначена очная беседа для мирного урегулирования вопроса по искам Долиной к Лурье и Лурье к Долиной. Об этом ИА Регнум сообщили в суде.

ИА Регнум Лариса Долина

Беседа назначена на 14:45. Цель в том, чтобы уточнить у сторон обстоятельства спора, принять все необходимые документы, а также попытаться заключить мировое соглашение, чтобы решить спор без судебных заседаний. В иске народной артистки к покупательнице квартиры говорится, что примирение сторон возможно на любой стадии гражданского процесса.

«Непонятно, какие могут быть мирные соглашения, когда речь идёт о 100 миллионах рублей. Поэтому мирный итог в этой ситуации маловероятен», — рассказали близкие Полины Лурье ИА Регнум.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 августа в московскую квартиру российской певицы Ларисы Долиной пытались проникнуть неизвестные люди. Неизвестные предоставили документы о том, что они законные владельцы квартиры в Ксеньинском переулке и имеют право пользоваться этой недвижимостью.

Оказалось, что певицу обманули мошенники. Народная артистка продала квартиру за 100 млн рублей. Деньги она в последующем перевела на счета мошенников. В это же время социальные сети певицы подверглись взлому. Так, на официальных страницах Долиной взломщики опубликовали символику Украины и сообщения от имени певицы о том, что она якобы продала квартиру за 112 млн рублей и заложила свою дачу за 50 млн, чтобы спонсировать украинскую группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Позже сама певица рассказала, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а на её квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины.

Певица обратилась с иском в Хамонический суд Москвы, пытаясь вернуть проданную квартиру. Истцом выступает артистка, ответчиком — Полина Лурье. Долина требует признать недействительной сделку по продаже квартиры. Но новая владелица квартиры Долиной подала встречный иск к артистке.

Также ИА Регнум выяснило, что новая владелица квартиры Ларисы Долиной 34-летняя Полина Лурье является дочерью топ-менеджера одного из крупнейших IТ-холдингов России Т1 («Техносерв») Александра Собачкина. Холдинг внесён в санкционный список США, занимает первое место среди ведущих российских IТ-компаний.