Москва, 13 сентября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Сеть «Лемана про» (бывшая «Леруа Мерлен») решила снять с продажи предметы для ванных комнат и санузлов с изображением головы Будды. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе компании.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Компания всегда с глубоким уважением относится к чувствам верующих. Мы сожалеем о сложившейся ситуации», — сказали РБК в компании.

Ранее глава Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил в своём Telegram-канале, что увидел в соцсетях фотографии из «Лемана Про» — ёршики для унитаза и другие предметы для ванной и туалета с изображением головы Будды. По его словам, управление будет добиваться изъятия из магазинов сети этих предметов.

Как передавало ИА Регнум, в июне стало известно, что российские магазины строительной сети «Леруа Мерлен» продолжат работу под новым брендом «Лемана Про». Ребрендинг проводится после передачи операционного контроля над компанией текущему менеджменту. Первые магазины обновят до конца текущего года, переименование завершится в 2025 году.

В 2022 году руководство решило остановить финансирование российского подразделения, а спустя год стало известно, что его передадут местным менеджерам. В конце 2023 года владельцем «Леруа Мерлен Восток» стала зарегистрированная в ОАЭ компания Scenari Holding LP. Во владении изначального французского руководства компании осталось 0,01% российского подразделения.