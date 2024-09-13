Москва, 13 сентября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Кремль не видел обвинений Киева в адрес России о якобы ударе по кораблю с зерном в Чёрном море, заявил 13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы не видели эти заявления, нужно обращаться к нашим военным. Видимо, связано с ходом СВО. Ничего не могу сказать по этой теме», — ответил представитель Кремля.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВС РФ якобы ударили по сухогрузу с зерном в Чёрном море. По его словам, корабль якобы находился в территориальных водах Румынии, что впоследствии было опровергнуто морским агентством этой страны.

Как передавало ИА Регнум, в апреле этого года сообщалось, что Украина сорвала сделку с Россией и Турцией о судоходстве в Чёрном море. Отмечалось, что переговоры по соглашению об обеспечении безопасности судоходства в Чёрном море, начатые по инициативе ООН, которые Россия, Украина и Турция вели в течение двух месяцев, не увенчались успехом.

В 2023 году после выхода России из черноморской инициативы (зерновой сделки) Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Решение вступило в силу 20 июля, и теперь все страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.

Во время конференции 25 ноября прошлого года Зеленский заявил, что украинские власти договорились со своими союзниками о предоставлении Киеву военных кораблей для сопровождения грузовых судов в зерновом коридоре в Чёрном море. Он пояснил, что идущие в море корабли будут сопровождать для гарантии их безопасности и якобы уже есть конкретные договорённости о получении морских судов в ближайшем будущем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что Киев использует любые мотивы для милитаризации. По её словам, декларируемая цель охраны боевыми кораблями судов, перевозящих зерно, — это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Чёрного моря.