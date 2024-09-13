Москва, 13 сентября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Известный журналист и телеведущий Владимир Познер является мэтром российской журналистики, жизненный путь которого отмечен очень большими достижениями в очень сложном ремесле. Об этом заявил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Софья Сандурская/ТАСС Владимир Познер

Представитель Кремля назвал Познера одним из мэтров российской журналистики, добавив, что он является человеком убеждённой, последовательной и крепкой гражданской позиции.

«Он может критиковать какие-то проявления в нашей стране, но при этом он остаётся убежденным патриотом, тем более в такой момент», — резюмировал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября в ходе интервью Познер рассказал, что отказался от работы в нескольких странах Запада из-за выставленных ему условий — высказаться о российском президенте Владимире Путине. По его словам, в ответ на такие предложения он говорил, что «это же не журналистика, это совсем другое», и отказывался. Кроме того, журналист признался, что намеренно не высказывался о политике с 2022 года, с момента начала спецоперации.