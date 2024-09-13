Санкт-Петербург, 13 сентября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга умер из-за развившейся инфекции после того, как его укусил за средний палец прохожий. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

По информации телеканала, мужчина поссорился с прохожим 31 августа возле детского сада, показав ему средний палец. В ответ на это незнакомец вцепился в палец зубами.

Пострадавший не стал придавать этому значения, думая, что место укуса заживёт со временем само. Однако вскоре у мужчины начала развиваться инфекция — палец потемнел и распух. 12 сентября мужчина обратился к врачам, которые экстренно отправили его на операцию, во время которой он умер.

По предварительной информации, смерть наступила от некротизирующей инфекции.

Как передавало ИА Регнум, ранее москвичка умерла из-за перепутавшего уколы врача. Сообщалось, что 36-летняя москвичка приехала с мужем в частную клинику, где ей удалили фурункул на спине. Операция прошла успешно, но дома супруги заметили, что из спины идёт кровь. Остановить её не получалось. Прибывший врач обколол место операции лидокаином, а когда стал вводить внутривенно этамзилат, то ошибся и ввёл обезболивающее. Женщине сразу стало плохо, она потеряла сознание. Прибывшие на место реаниматологи не смогли её спасти.