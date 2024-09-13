Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 13 сентября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Орнитологическая экспедиция стартовала на Таймыре. Ученые проведут комплексные авиаобследования внутренней дельты Енисея (Бреховские острова), а также побережий и крупных островов Енисейского залива.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре началась новая научная экспедиция по изучению птиц

Главная цель экспедиции — оценка значимости дельты реки Енисея для водоплавающих и околоводных птиц в период осенней миграции и миграционных остановок, в том числе для краснокнижных видов — краснозобой казарки и малого лебедя. Дельты крупных рек — важнейшие районы концентрации птиц в период миграций. Однако современные данные о фауне, численности и распределении птиц в этих местах отсутствуют. Это делает начинающийся этап авиаисследований на Бреховских островах особенно актуальным.

Оснащённый специальным оборудованием самолёт-лаборатория будет совершать полёты над наиболее благоприятными для миграционных остановок районами. Ученые проведут фотосъёмку всех встреченных на маршруте птиц. Так, они смогут уточнить численность и видовой состав стай и отдельных особей, а также определить координаты их гнездования. Это даст комплексное представление о фауне и распределении птиц в этом районе.

После Бреховских островов исследования сместятся к берегам Енисейского залива. Здесь основным объектом внимания станет береговая зона — её геоморфологическое строение и особенности береговых уступов. В ходе обследования побережий учёные также будут уделять внимание фауне морских млекопитающих и птиц.

В этом сезоне учёные уже проводили полевые работы по изучению птиц на Бреховских островах. Специалисты преодолели более 400 км в поисках редких видов птиц, занесенных в Красную книгу. Кроме того, в июле и августе в рамках программы «Тамура» стартовали научно-исследовательские экспедиции по изучению диких северных оленей и белых медведей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре началась новая научная экспедиция по изучению птиц

Исследования проводятся в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия «Тамура». Ее реализует Арктический научный центр компании. В рамках программы на полуострове с 2024 до 2027 года планируются исследования карской субпопуляции белого медведя, популяций дикого северного оленя, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года будет проведено десять экспедиций.