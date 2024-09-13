Курск, 13 сентября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 20 человек, один украинский военный взят в плен в результате срыва новых попыток атак в Курской области, сообщается 13 сентября в сводке Минобороны России.

Global Look Press/Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com

Уточняется, что за прошедшие сутки российские военные из группировки войск «Север» отразили контратаку противника в направлении населённого пункта Обуховка. Также были сорваны две попытки атак в направлении населённых пунктов Камышевка и Борки.

«В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

По данным российского военного ведомства, за сутки украинская армия потеряла на курском направлении до 300 бойцов и семь танков. Всего за время боевых действий на курском направлении украинские подразделения потеряли более 12 795 военных и 108 танков.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение в Курскую область является масштабной провокацией киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.