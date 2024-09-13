Москва, 13 сентября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Сервис «Яндекс Музыка» заблокировал новый альбом рэп-коллектива «Каста» в связи с требованием Роскомнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При попытке перейти на альбом из поисковых сервисов появляется сообщение, что альбом недоступен в связи с блокировкой Роскомнадзора, поэтому его не получится послушать или скачать. Доступ к альбому также ограничили в YouTube Music, однако в аудиосервисе VK он пока ещё доступен.

Альбом «Новинки зарубежного рэпа» музыканты, уехавшие из России после начала спецоперации, выпустили 9 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, музыканты группы «Каста» гастролируют по странам Европы, однако на концерт 22 мая в Праге продать достаточное количество билетов не удалось. В связи с этим мероприятие не состоялось. Солист группы Михаил Епифанов (Шым) заявил, что хотел бы выступать в России, но концерты группы якобы целенаправленно отменяются.