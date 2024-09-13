Вашингтон, 13 сентября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Решение Международного валютного фонда (МВФ) возобновить консультации с Россией, приостановленные на фоне конфликта на Украине, вызвало недовольство в ряде стран Евросоюза. Об этом пишет 13 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

Накануне в МВФ сообщили, что в связи со стабилизацией экономической ситуации в РФ возобновят консультации в рамках ежегодного обзора российской экономики. По словам директора департамента коммуникаций фонда Джули Козак, рекомендации по улучшению экономической ситуации входят в обязательства и МВФ, и его участников.

По информации агентства, на встрече посланников ЕС, которая прошла 11 сентября, представители Франции, Бельгии, Польши, некоторых стран Прибалтики и Северной Европы выразили удивление из-за решения МВФ.

В частности, представитель Литвы заявил, что этот вопрос будет затронут на встрече с председателем МВФ Кристалиной Георгиевой. Он пояснил, что считает консультации своего рода экономической помощью Москве в условиях, когда ЕС и США стремятся изолировать Россию.

Представители ряда стран ЕС подписали письмо в адрес Георгиевой, где выразили беспокойство из-за процесса, который, по их мнению, ведёт к нормализации отношений с РФ, говорится в материале.

В МВФ намерены с 16 сентября приступить к консультациям с российскими властями в удалённом формате. Предполагается, что 1 октября представители фонда приедут в Россию. Также был предложен вариант с очной встречей в третьей стране.

Как сообщало ИА Регнум, директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил на брифинге 19 апреля, что фонд зафиксировал довольно сильный рост экономики России на фоне высокой экономической активности. Он отметил, что Россия сохранила объёмы экспорта нефти на фоне высоких цен, кроме того, в стране восстановились объёмы потребления и выросли реальные зарплаты. В опубликованном отчёте МВФ говорилось, что российская экономика доказала устойчивость за последние два года в условиях масштабных санкций.

В мае МВФ и Всемирный банк указали, что с начала XXI века экономика России увеличилась почти в восемь раз и заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении.