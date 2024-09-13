Киев, 13 сентября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины вызвало гендиректора департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг для объявления демарша монгольской стороне после визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИД.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух

Ведомство выразило глубокое разочарование из-за того, что монгольская сторона не стала исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера. В публикации украинского МИД сказано, что Киев «не оставит такие действия без должного ответа».

Принятое Монголией решение Украина будет учитывать в дальнейшем развитии политических отношений двух стран, а также в других международных формах, сказано в сообщении.

Владимир Путин посетил Монголию с двухдневным официальным визитом 2–3 сентября. Государство подписало Римский статут МУС, который в марте 2023 года выдал ордер на арест президента РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что у России нет проблем с Монголией по линии МУС. По словам официального представителя Кремля, МУС никак не помешает развитию отношений РФ с заинтересованными странами-партнёрами.

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал визит президента России в Монголию «тяжёлым ударом» по МУС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявления украинских политиков в адрес монгольской стороны и других государств об их отношениях с РФ являются не чем иным, как хамством.