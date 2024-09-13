Москва, 13 сентября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. В Москве мужчина ударил жену топором по голове во время ссоры. Женщина потеряла сознание, муж решил, что она мертва, и покончил с собой. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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В ночь с 11 на 12 сентября в квартире на Железнодорожной улице в посёлке Кокошкино между 73-летним Александром и 62-летней Марией произошла ссора. Мужчина схватил топор и ударил супругу по голове, женщина упала на пол без сознания.

«Её супруг посчитал, что женщина мертва, и решил покончить с собой. Спустя несколько часов женщина пришла в сознание и позвонила в 112. Её госпитализировали в больницу с рубленой раной височной области», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент по данному факту полицией проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ставрополе мужчина убил двух своих дочерей, ранил жену и покончил с собой. Женщину госпитализировали в больницу в критическом состоянии.