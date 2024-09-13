Москва, 13 сентября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Сотрудники посольства Великобритании в Москве, лишённые аккредитации за подрывную деятельность в России, посещали собрания некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов. Об этом 12 сентября сообщили в Федеральной службе безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз. Или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слёта НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов», — сказал сотрудник спецслужбы в эфире телеканала «Россия-24».

По информации ведомства, британские дипломаты для прикрытия шпионской деятельности используют малолетних детей.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября в ФСБ России проинформировали, что МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. Ведомство располагает доказательствами того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность дипломатов, которые были направлены в Москву по линии директората, рассматривается как угрожающая безопасности страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что дипломаты посольства Великобритании в Москве занимались акциями, которые были направлены на нанесение ущерба российскому народу.