Вашингтон, 13 сентября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Шнобелевскую премию по химии получили учёные из Амстердама, которые разработали способ отделения пьяных червей от трезвых. Список лауреатов опубликовали на сайте премии Ig Nobel Prize.

Bernd Weißbrod/dpa/picture-alliance/TASS

Нидерландские учёные Даниэль Бонн и Сандер Вутерсен отслеживали движения пьяных и трезвых червей по хроматографическому лабиринту. Они смогли разделить их по динамике извивания. Сначала червей помещали в 3,5%-ный раствор этанола, в котором было небольшое количество синего красителя. Во время эксперимента учёные пришли к выводу, что «пьяные» черви были менее активными. Им нужно было больше времени на поиск выхода из лабиринта.

Церемония вручения Шнобелевской премии прошла в Гарвардском университете. Пародия на Нобелевскую премию выдаётся за исследования, «которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Она была учреждена в 1991 году американским редактором Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований».

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в области химии и геологии премия была вручена за объяснение того, почему многие учёные любят лизать камни. Изучение умственной деятельности людей, умеющих говорить задом наперёд, заслужило вручения авторами премии награды по коммуникации.

Ранее Шнобелевскую премию мира получили три исследователя из США за проверку теории о появлении бороды у мужчин из-за кулачных боёв.