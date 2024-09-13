* террористические организации, деятельность которых запрещена в РФ

Курск, 13 сентября, 2024, 10:07 — ИА Регнум. При нападении Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область были зафиксированы боевики террористических организаций «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В первую очередь на нашем направлении мы фиксировали 61-ю бригаду, 80-ю бригаду, 82-ю бригаду, 92-ю бригаду, 95-ю бригаду, представителей «Азова» фиксировали, ну и «Айдара» представителей, часть тех, часть тех, мы фиксировали», — передаёт его слова «РИА Новости».

Он отметил, что часть из них уже уничтожены. Кроме того, есть пленные из этих подразделений. Алаудинов добавил, что в Курскую область отправили самых боеспособных бойцов этих подразделений.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа Алаудинов заявлял, что российские военные за два дня взяли в плен на курском направлении пять украинских боевиков, один из них — член нацбатальона «Азов».

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры допроса взятого в плен в Курской области боевика «Азова». По словам пленного, после мобилизации в ВСУ в ноябре 2023 года он попал в террористическую организацию, где якобы выполнял обязанности повара. В ходе допроса он призвал бойцов ВСУ возвращаться «домой» и отрицательно ответил на вопрос, можно ли победить Россию.