Калуга, 13 сентября, 2024, 09:56 — ИА Регнум. На месте падения украинского беспилотника, сбитого над Калужской областью, работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша 13 сентября в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Владислав Шапша

«Сегодня ночью силами ПВО на территории области был уничтожен БПЛА. На месте работают оперативные группы», — написал Шапша.

Он отметил, что иногда местные жители находят обломки БПЛА раньше оперативных служб, и напомнил о правилах безопасности. Приближаться и прикасаться к обломкам нельзя, так как на них может быть взрывчатка. Предупредить об этом следует и детей. При обнаружении обломков нужно сразу сообщить в экстренные службы, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 сентября, по данным Минобороны, в шести российских регионах было сбито 20 украинских БПЛА самолётного типа. Уточнялось, что восемь дронов уничтожили в Брянской области, четыре — в Белгородской, три — в Курской, по два - в Смоленской и Орловской областях, один — в Калужской области.

В ночь на 10 сентября средствами ПВО в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах Калужской области ликвидировали семь украинских беспилотников. Жертв и разрушений не было, сообщал Шапша.