Москва, 13 сентября, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал обучать детей без «природного дара» рабочим специальностям. Об этом он заявил в интервью ИА Регнум.

РИА Новости/Максим Блинов Александр Богомаз

Он отметил, что подрастающему поколению нужно учиться, а также добиваться своих целей и трудиться, но не каждому дано от природы стать новым Михаилом Ломоносовым.

«Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, Богомаз заявлял, что проблема нехватки рабочей силы актуальна и для Брянской области. По его словам, в регионе сейчас не хватает порядка 14 тыс. рабочих рук. Он добавил, что одним из вариантов решения проблемы является сокращение наполовину высшего образования, а в идеале, по мнению главы региона, стоит оставить только «бюджет». Как объяснил губернатор, даже в одной Брянской области на сегодняшний день бюджетных мест больше, чем в лучшие советские годы.