Москва, 13 сентября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Военкора Евгения Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского, где он проходил лечение после ранения. Об этом сообщила 13 сентября в Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Евгений Поддубный

«Женю Поддубного выписали. Спасибо, Господи!» — написала Симоньян.

По её словам, произошло чудо.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный был тяжело ранен при атака украинского дрона в Курской области. Военкор смог дойти до обочины и остановить автомобиль, ехавший из Суджи. Затем другой местный житель довёз журналиста в промежуточный пункт оказания помощи, откуда его госпитализировали в областную больницу.

На следующий день Поддубного доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Там сообщили, что военкор получил ожоговую травму и много мелких повреждений. 11 августа журналист рассказал, что, помимо ранений, получил контузию.

По словам Поддубного, в момент удара украинского беспилотника по автомобилю ему отчаянно хотелось жить. Военкор поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.

Президент России Владимир Путин 22 августа по телефону поздравил Поддубного с днём рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.