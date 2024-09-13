Москва, 13 сентября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. ФСБ России располагает доказательствами того, что Великобритания координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. В частности, одна из британских структур отвечает за подрывную политику на российском направлении и в СНГ, сообщили журналистам в ведомстве 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получены документальные материалы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки», — говорится в сообщении.

Из документов следует, что Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании отвечает за координацию подрывной политики на российском направлении и постсоветском пространстве. Это подразделение было преобразовано в спецслужбу после начала российской спецоперации на Украине, его основная задача — нанесение России стратегического поражения, отметили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале ФСБ заявила, что британская правительственная организация «Британский совет» (British Council) причастна к разведдеятельности в интересах Киева. Такие факты сотрудники спецслужбы вскрыли на территории Херсонской области. По данным ФСБ, совет действовал через подконтрольные ему организации, при этом заявленная деятельность — развитие сотрудничества в сфере образования и культуры — была лишь прикрытием.

В России «Британский совет» прекратил деятельность в 2018 году по решению МИД РФ. Это решение стало одной из ответных мер Москвы в адрес Великобритании, которая ранее выслала 23 российских дипломата, бездоказательно обвинив Москву в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.